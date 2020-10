Anwohner wollen in Wohnung bleiben: Entschärfung verzögert

Essen (dpa/lnw) - Eine Entschärfung von zwei Weltkriegsbomben in Essen hat bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags gedauert - auch weil Anwohner nicht kooperieren wollten. Am späten Mittwochabend schrieb die Stadt Essen auf Twitter: «Die Evakuierung dauert an, da sich einige Personen weigern, ihre Wohnungen zu verlassen.» Dahinter setzten sie einen sauer dreinblickenden Smiley. Insgesamt wurden der Stadt zufolge 4200 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Entschärfung der Blindgänger war um kurz vor ein Uhr nachts abgeschlossen, wie die Stadt am Donnerstagmorgen mitteilte.

Von dpa