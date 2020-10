74-Jährige lebensgefährlich verletzt: Bekannte in U-Haft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf eine 74-Jährige in Düsseldorf ist eine 58 Jahre alte Bekannte der Frau in Untersuchungshaft gekommen. Die mutmaßliche Täterin soll die 74-Jährige in ihrer Wohnung angegriffen und dann schwer verletzt zurückgelassen haben. Die Verdächtige sitze wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in U-Haft, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Seniorin schwebe weiter in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin.

Von dpa