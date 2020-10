Tennis ohne Zuschauer in Köln: Otte scheidet aus

Köln (dpa) - Für Lokalmatador Oscar Otte ist das ATP-Tennisturnier in Köln im Achtelfinale zu Ende gegangen. Am ersten Turniertag ohne Zuschauer unterlag der Außenseiter am Mittwoch Radu Albot aus Moldau 4:6, 7:5, 5:7. Der Weltranglisten-142. aus Köln hatte zuvor mit seiner Qualifikation für das Hauptfeld und mit seinem Erstrundensieg über die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff überrascht.