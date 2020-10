Kölner Haie verleihen Müller bis Saisonstart nach Kassel

Köln (dpa) - Die Kölner Haie haben Moritz Müller bis zum Saisonstart verliehen. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, wird der 33-Jährige bei den Kassel Huskies aus der DEL2 am Trainings- und Vorbereitungsbetrieb teilnehmen. Mit Beginn des offiziellen Trainingsbetriebs in Köln soll er zurückkehren. «Ich danke den Kassel Huskies für die Möglichkeit, mich für den Saisonstart in Köln sowie den Deutschland Cup fit zu halten», sagt Routinier Müller, der bisher bei 864 DEL-Partien zum Einsatz kam.

Von dpa