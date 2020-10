Verdi: 14 000 Beschäftigte bei Warnstreiks in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Krankenhäusern, Stadtwerken und Sparkassen haben am Mittwoch mancherorts Warnstreiks zu Personalmangel geführt. Rund 14 000 Beschäftigte hätten am Ausstand teilgenommen, teilte Verdi in Düsseldorf mit. Auch einige Kitas waren betroffen sowie der Nahverkehr am Niederrhein, etwa in Wesel und Moers (Niederrheinische Verkehrsbetriebe, kurz Niag). In Köln versammelten sich den Angaben zufolge rund 2500 Menschen für eine Kundgebung. Abstandsmarkierungen und Maskenpflicht seien dabei eingehalten worden, betonte die Gewerkschaft.

Von dpa