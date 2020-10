Früherer Bioland-Chef wechselt zu Fleischkonzern Tönnies

Bremen/Rheda-Wiedenbrück (dpa/lni) - Der frühere Bioland-Chef Thomas Dosch ist vom Landwirtschaftsministerium Niedersachsen zum Fleischkonzern Tönnies gewechselt. Das Unternehmen bestätigte am Mittwoch einen Bericht der Zeitung «Weser-Kurier» in Bremen. Dosch koordiniere «die Weiterentwicklung des Unternehmens im Sinne einer nachhaltigeren Agrar- und Ernährungswirtschaft», sagte ein Sprecher in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen).

Von dpa