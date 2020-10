Norbert Röttgen tritt in Oliver Welkes «heute-show» auf

Köln (dpa/lnw) - Der Politiker und Bewerber für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen (55), tritt in der Comedy-Sendung «heute-show» von Moderator Oliver Welke (54) auf. Welke werde mit Röttgen in der nächsten Sendung «über den "Dreikampf um den CDU-Vorsitz" und über dessen Rolle als vermeintlicher Underdog» sprechen, kündigte das ZDF am Mittwoch an. Um den CDU-Vorsitz bewerben sich neben Außenpolitiker Röttgen auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz.

Von dpa