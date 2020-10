Landesweites Azubi-Ticket bisher 15 000 Mal verkauft

«Ausbildung darf nicht an den Tarifgrenzen der Verkehrsverbünde scheitern», betonte Wüst. Die Erweiterung des normalen Azubi-Tickets einzelner Verkehrsverbünde kostet 20 Euro - es ist so landesweit nutzbar. «Auszubildende pendeln immer häufiger zwischen Wohnort, Ausbildungsplatz und Schule», sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK NRW, Ralf Mittelstädt, am Dienstag. Ausbildungsbetriebe könnten finanzielle Unterstützung für ein Azubi-Ticket plus Erweiterung anbieten - «und so motivierten Fachkräftenachwuchs gewinnen».

Hans Hund, Präsident des Handwerkskammertages NRW, ergänzte: «Wir ermutigen unsere Betriebe, das Ticket zu nutzen und wissen, dass viele Unternehmen ihre Auszubildenden dabei unterstützen.»

Das Ticket ist auch in der Freizeit und am Wochenende nutzbar. Der Zuschuss zum Ticket ist für die Arbeitgeber als Betriebsausgabe absetzbar.