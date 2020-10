Lebenslang für Mord mit elf Messerstichen an Ex-Freundin

Der Verteidiger des Mannes hatte auf Totschlag plädiert und eine Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten gefordert. Das Gericht aber folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der Richter verwies in seiner Urteilsbegründung auf die große Beziehungsdramatik und übte Kritik an der Arbeit der Polizei. Chats seien zum Teil nicht ausgewertet worden. So hatte der 48-Jährige zeitweise drei Geliebte gleichzeitig. Auch spielte ein anstehender Prozess eine Rolle. Die Getötete hatte sich vor der Tat geweigert, eine Aussage gegen ihn wegen Körperverletzung zurückzunehmen und die Beziehung wieder aufzunehmen.

Die 49-Jährige hatte sich nach mehreren Monaten von dem Mann getrennt und ihn im Sommer 2019 angezeigt, weil er gewalttätig geworden war. Immer wieder hatte es verbale und körperliche Attacken sowie Todesdrohungen gegeben.