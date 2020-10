Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einer Kollision mit einem Auto in Neuss hat ein Fahrradfahrer tödliche Verletzungen erlitten. Der Radler sei nach notärztlicher Versorgung am Dienstagvormittag in ein Krankenhaus gekommen, erklärte die Polizei. Dort sei er kurze Zeit später gestorben.

Von dpa