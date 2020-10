Bibelschule im Kreis Lippe geschlossen: 60 Schüler infiziert

Lemgo (dpa/lnw) - In einer Bibelschule mit angeschlossenem Internat in Lemgo im Kreis Lippe hat sich mehr als die Hälfte der Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises von Dienstag seien 60 von 117 Getesteten positiv. Der Schulbetrieb ruhe, der Großteil der Schüler aus dem Internet sei abgereist. Die Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt sei noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Schule waren die ersten beiden Fälle am 6. Oktober bekannt geworden.

Von dpa