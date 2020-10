Kuren sollen pflegenden Angehörigen Auszeit ermöglichen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angehörige, die ihre Partner, Eltern oder Kinder über lange Zeit zuhause pflegen, sollen in Nordrhein-Westfalen einen besseren Zugang zu Kuren erhalten. Das Land hat deshalb die Kurberatungs- und Hilfsangebote ausgebaut. Sehr viele Menschen pflegten über Jahr oder sogar über Jahrzehnte Angehörige, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Die Corona-Pandemie habe viele an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht, da zeitweise auch Tagespflege- oder Betreuungsgruppen geschlossen gewesen seien.

Von dpa