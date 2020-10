Geldautomat gesprengt: Täter flüchten ohne Beute

Marsberg (dpa/lnw) - Zwei Unbekannte haben in Marsberg im Sauerland einen Geldautomaten gesprengt, sind aber ohne Beute geflüchtet. In der Nacht zu Dienstag hatten sie Gas in den Automaten eingeleitet und das Ganze von außen zur Zündung gebracht, wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilte. Automat und Vorraum wurden durch die Explosion stark beschädigt, an das Geld gelangten die Täter nicht. Weil weitere Sprengmittel am Automaten befürchtet wurden, kam ein Entschärfer des Landeskriminalamts hinzu, der aber Entwarnung gab. Eine Fahndung auch mit Hubschrauber blieb zunächst erfolglos.

Von dpa