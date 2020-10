Ungesicherte Patientenakten in Büren: Keine Ermittlungen

Büren (dpa/lnw) - Im Skandal um ungesicherte Patientenakten in einer verlassenen Klinik in Büren hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Es werde keine Ermittlungen geben, weil kein Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs eingegangen sei, sagte ein Sprecher am Dienstag. Im Juni war der Fall durch ein Video des Youtubers «ItsMarvin» bekannt geworden. Darin ist zu sehen, wie der Youtuber das schon seit zehn Jahren verlassene Krankenhaus durch eine unverschlossene Gebäudetür betritt und sein Begleiter dort frei in Patientenakten blättern kann.

Von dpa