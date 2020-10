Hausärzte empfehlen Corona-Test vor Reise direkt bei Labor

Aber auch die Hausärzte, die Tests vornehmen, seien ausgelastet. «Wir werden bei den Tests wirklich überrannt und müssen die Patienten mit Covid-Symptomen gleich zu den Testzentren schicken.» Funken mahnte, dass es nicht zu Engpässen bei Tests für Menschen mit Corona-Symptomen kommen dürfe.

Bewohner aus Regionen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche müssen bei Reisen in viele deutsche Bundesländer einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Das Landesgesundheitsministerium hatte am Freitag einen Erlass an die Kommunen geschickt, wonach es in den nun beginnenden Herbstferien kostenlose Testmöglichkeiten für Deutschlandurlauber aus den betroffenen Risikokommunen geben soll. Am Wochenende hatten Risikoregionen von einem großen Andrang an Testzentren berichtet.