Autounfall: Baby tot, Kind und Mutter in Lebensgefahr

Emmerich (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Emmerich am Niederrhein ist am Montag ein sechs Monate alter Säugling ums Leben gekommen. Die 32 Jahre alte Mutter des kleinen Jungen sowie seine drei Jahre alte Schwester wurden lebensgefährlich verletzt. Das älteste der drei Kinder, ein sechs Jahre altes Mädchen, sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.