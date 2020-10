Fußgängerin neben Gleis von Zug erfasst: Tot

Langerwehe (dpa/lnw) - Eine Fußgängerin ist bei Aachen aus ungeklärten Gründen auf einem an Bahngleisen verlaufenden Wirtschaftsweg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei von Montag hatte der Lokführer am Sonntag gegen 19.25 Uhr auf der Fahrt von Langerwehe in Richtung Weisweiler einen Schlag bemerkt. Er konnte nicht feststellen, woher der Schlag kam. Im nächsten Bahnhof verständigte er den Kollegen, der die Strecke in der Gegenrichtung fuhr. Tatsächlich entdeckte dieser Lokführer eine leblose Person neben den Gleisen und verständigte den Rettungsdienst. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von dpa