Streit: Schrottplatz-Mitarbeiter mit Axt attackiert

Essen (dpa/lnw) - Wegen eines Streits um Altmetall soll ein 22-Jähriger in Essen den Platzwart eines Schrottplatzes mit einer Axt angegriffen haben. Dieser habe sich noch wegdrehen können und sei nur leicht am Rücken verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag über den Vorfall von Samstag. Daraufhin sei der Angreifer geflüchtet, wurde aber noch am Schrottplatz gestellt und von der Polizei festgenommen. Sein Begleiter flüchtete ebenfalls und konnte trotz eingesetzten Hubschraubers bislang nicht gefasst werden.

Von dpa