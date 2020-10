BVB will Moukoko «über B-Liste für Champions League» melden

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will auch in der Champions League auf Sturmtalent Youssoufa Moukoko zurückgreifen können. «Wir werden Youssoufa über die B-Liste für die Champions League anmelden», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der «Bild» (Montags-Ausgabe). Laut Reglement des Kontinentalverbandes UEFA können Spieler von einem Alter von 16 Jahren an, die am 1. Januar 1999 oder danach geboren sind und zwei aufeinanderfolgende Jahre für den Club spielberechtigt sind, in der Königsklasse eingesetzt werden. Moukoko sorgt seit 2016 bei den BVB-Junioren für Furore und gehört mittlerweile dem Profikader von Trainer Lucien Favre an.

Von dpa