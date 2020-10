Fritz-Reuter-Literaturpreis für Flurnamen-Erforscher

Fritz Reuter (1810-1874) stammt aus Stavenhagen und gilt als bekanntester Niederdeutsch-Schriftsteller. Der Literaturpreis wird seit 1999 vergeben. Stifter sind das Fritz-Reuter-Literaturmuseum und die Reuterstadt Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) mit Unterstützung einer regionalen Bank. Geehrt werden Autoren für Werke in niederdeutscher Sprache, die als Lyrik, Prosa oder sprach- sowie literaturwissenschaftliche Arbeit angelegt sein kann. Der Preis wird am 7. November, dem Dichter-Geburtstag, in Stavenhagen übergeben. Bewerbungen gibt es traditionell aus vielen deutschen Bundesländern, in denen «Platt» gesprochen wird.