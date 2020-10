Über 7000 Straftaten mit Corona-Bezug in NRW

Zudem sei der Enkeltrick in neuen Coronavirus-Varianten für den Betrug an älteren Menschen weiterentwickelt worden. «Das ist absolut perfide und unerträglich, wie es da einige auf ältere Menschen abgesehen haben», sagte Wünsch. Bei Anrufen von Verwandten, die angeblich in Not seien, gelte die Grundregel: Immer erst Rücksprache mit den Verwandten selber halten - «egal welcher Druck da aufgebaut wird».

Es gebe aber auch Bereiche, in denen die Pandemie zu einem deutlichen Rückgang der Straftaten geführt habe, etwa bei Wohnungseinbrüchen und Taschendiebstählen.