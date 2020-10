Grüner Wasserstoff, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird, soll eine Schlüsselrolle beim Aufbau einer klimaneutralen Industrie spielen. In Nordrhein-Westfalen sind viele große Unternehmen bereits auf diesem Feld aktiv. RWE errichtet in Lingen im Emsland eine Elektrolyseanlage zur Umwandlung von Windstrom in Wasserstoff. Einer der Abnehmer des Wasserstoffs soll das Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg sein. Der Industriekonzern will in seinen Hochöfen schrittweise Kohle durch Wasserstoff ersetzen. Dann würde statt klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) nur Wasserdampf entstehen.