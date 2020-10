Mafia-Prozess wird erst Ende Oktober fortgesetzt

Düsseldorf/Duisburg (dpa) - Der Mafia-Prozess im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf mit 14 Angeklagten wird erst am 26. Oktober fortgesetzt. Das teilte das Landgericht Duisburg am Mittwoch mit. Der Prozess war am Montag unterbrochen worden, ursprünglich sollte er an diesem Freitag fortgesetzt werden. Der Grund für die längere Verschiebung ist nach Gerichtsangaben, dass das Gesundheitsamt Köln eine Quarantäne für einen der Angeklagten angeordnet hat. Seine Mutter ist mit dem Coronavirus infiziert.

Von dpa