Am Freitag war der 37-Jährige bei einem Streit vor einer Gaststätte tödlich verletzt worden. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige wurde von einer Spezialeinheit noch am Freitagabend in einer nahe gelegenen Wohnung festgenommen. Den Angaben zufolge hatten sich die beiden Männer kurz vor Mitternacht am Freitag in der Gaststätte gestritten. Der 32-Jährige verließ den Ort, kam aber kurze Zeit später zurück. Dann sei der Streit draußen auf der Straße erneut entfacht. Dabei habe der Tatverdächtige ein Messer gezückt und das Opfer angegriffen. Hintergründe zum Streit waren zunächst nicht bekannt.