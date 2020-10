Heimsieg für Best of Lips beim Winterfavorit in Köln

Köln (dpa/lnw) - Der neue Winterfavorit des deutschen Turfs heißt Best of Lips. Der zwei Jahre alte Hengst aus dem Kölner Rennstall von Trainer Andreas Suborics sicherte sich am Sonntag auf seiner Heimatrennbahn den Sieg im gleichnamigen Rennen in eindrucksvollem Stil. Best of Lips gewann mit dem englischen Jockey Francis Norton das mit 155 000 Euro dotierte Rennen über 1600 Meter vor Sea of Sands und Mythico. Favorit Juanito, dessen Mitbesitzer der Kölner Bundesliga-Torwart Timo Horn ist, wurde nur Vierter.