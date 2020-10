Duisburg (dpa/lnw) - Die am Samstag tot in einer Hausruine in Duisburg gefundene 14-Jährige wurde Opfer einer Straftat. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Obduktion der Leiche am Sonntag mit. Die Untersuchung habe als Todesursache «stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf» ergeben. Tatverdächtig ist demnach ein gleichaltriger Freund des Mädchens.

Der 14-Jährige habe sich bei seiner Befragung in Widersprüche verwickelt und sei am Sonntag «unter dringendem Tatverdacht» festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft will am Montag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Totschlags beantragen.

Nach Angaben der Ermittler war die 14-Jährige am frühen Samstagabend im Keller des abbruchreifen Hauses gefunden worden. Ihr 33 Jahre alter Bruder hatte sie am Freitag als vermisst gemeldet. Nach Hinweisen, dass sich das Mädchen zuvor öfter an dem verlassenen Haus aufgehalten haben soll, hatte die Polizei auch dort nach ihr gesucht, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.

Die 14-Jährige soll seit Freitag mit ihrem gleichaltrigen Freund unterwegs gewesen sein. Dieser war noch am Freitagabend in Düsseldorf von der Polizei aufgegriffen worden, nachdem Passanten sich wegen eines desorientiert wirkenden Jugendlichen gemeldet hatten, wie der Polizeisprecher sagte. Auch er habe Hinweise zu dem möglichen Aufenthaltsort des Mädchens gemacht. Die Polizei hatte einen Hubschrauber sowie Spürhunde angefordert - habe den toten Teenager dann aber ohne diese Hilfsmittel entdeckt.

Das Abbruchhaus befindet sich den Angaben zufolge auf einem zugewachsenen Brachgelände in einer Sackgasse. Es sei umzäunt und aufgrund des Buschwerks von außen kaum einsehbar. «Man kann sich dort unbemerkt bewegen», sagte der Sprecher. Es gebe Spuren, die darauf hindeuten, dass sich dort trotz des Metallzaunes immer mal wieder Menschen aufgehalten hätten, so der Sprecher.