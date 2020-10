FC und Haie erhalten Sonderpreis von Lesben- und Schwulentag

«In unserer Charta heißt es: Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, egal, woher du kommst, was du glaubst, was du hast oder bist, wie du lebst und wen du liebst. Das steht da nicht nur - wir handeln auch danach», sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle, der die Auszeichnung entgegennahm. Am «Christopher Street Day», bei dem der FC seit 2014 einen eigenen Wagen hat, nehme der Verein «schweren Herzens ausnahmsweise nicht teil, weil das angesichts der aktuellen pandemischen Entwicklung das falsche Signal wäre», sagte Wehrle: «Aber im nächsten Jahr möchten wir auf jeden Fall wieder mitfahren.»