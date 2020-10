Kreise: Sondersitzung des Kabinetts am Sonntag zu Corona

Aufgrund schnell steigender Corona-Infektionszahlen gelten in immer mehr NRW-Städten und -Kreisen strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie - seit diesem Samstag auch in der Millionenstadt Köln. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) haben damit inzwischen sieben Städte oder Kreise die Stufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten und gelten als Risikogebiet.