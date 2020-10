Leverkusens Wirtz jüngster deutscher U21-Nationalspieler

Chisinau (dpa) - Der 17-jährige Florian Wirtz hat sich den Rekord als jüngster deutscher U21-Nationalspieler gesichert. Der Fußball-Profi stand am Freitag im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Auswahl in Chisinau gegen Moldau in der Startformation und löste damit den bisherigen Rekordhalter Julian Draxler ab. Wirtz war bei seinem Debüt in der Auswahl von Stefan Kuntz 17 Jahre und 159 Tage alt. Der heutige Nationalspieler Draxler feierte 2011 im Alter von 17 Jahren und 323 Tagen seine Premiere in der deutschen Nachwuchs-Auswahl.

Von dpa