Kundgebung zu Halle-Anschlag: Beamter von Aufgaben entbunden

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei hat einen Beamten wegen des möglichen Tragens einer in der rechten Szene verbreiteten Kleidungsmarke vorerst von seinen Aufgaben entbunden. Hintergrund sei ein Hinweis in den sozialen Medien gewesen, berichtete die Behörde am Freitag. Demnach soll der Beamte bei einer Versammlung zum Gedenken an die Opfer des Anschlags von Halle «ein Kleidungsstück einer Bekleidungsmarke getragen haben, welches nach Bewertung des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen in der rechtsextremen Szene verbreitet sein soll». Es handele sich um einen 54 Jahre alten Mitarbeiter des Personenschutzes der Polizei Köln.

Von dpa