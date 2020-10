Trotz Corona: Henkel fasst wieder Tritt

Die neuen Zahlen sind ein Lichtblick für den Konzern. Denn anfangs hatte die Corona-Krise in wichtigen Geschäftsfeldern zu deutlichen Umsatzeinbrüchen geführt. Die größte Henkel-Sparte, das Klebstoffgeschäft, litt unter den Produktionsrückgängen in der Autoindustrie, die Kosmetiksparte unter der zeitweisen Schließung der Friseursalons. Insgesamt sanken die Erlöse im zweiten Quartal um fast 10 Prozent.

Inzwischen hat sich das Bild aber deutlich aufgehellt. Henkel habe im dritten Quartal trotz der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen infolge der Pandemie in allen Unternehmensbereichen wieder ein organisches Umsatzwachstum erzielt, betonte Knobel. Die Klebstoffsparte, auf die knapp die Hälfte des Konzernumsatzes entfällt, steigerte die Erlöse um 1,3 Prozent. Das Kosmetikgeschäft legte um 4,3 Prozent zu. Ein kräftiges Wachstum im Einzelhandelsgeschäft machte dabei anhaltende Einbußen im Friseurgeschäft mehr als wett. Am stärksten wuchs aber in der Krise mit 7,7 Prozent das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln.

Für das Gesamtjahr erwartet Henkel nun nur noch einen organischen Umsatzrückgang von 1 bis 2 Prozent. Beim Ergebnis dürfte die Corona-Krise allerdings deutliche Spuren hinterlassen. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie erwartet der Konzern einen Rückgang von rund einem Fünftel.

Die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal will das Unternehmen am 10. November veröffentlichen.