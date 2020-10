Lauterbach will erneut für den Bundestag kandidieren

Köln/Berlin (dpa) - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (57) will erneut für den Bundestag kandidieren. Er werde sich wieder als Kandidat im Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim um ein Direktmandat bewerben, kündigte er am Freitag in einer Mitteilung an. «Ich möchte auch in der nächsten Legislaturperiode des Bundestages weiter an einer erfolgreichen Pandemiebekämpfung mitwirken, denn die Pandemie wird uns leider noch länger begleiten, als das viele glauben», schrieb Lauterbach nach eigenen Angaben in einem Brief an die SPD-Mitglieder seines Wahlkreises.

Von dpa