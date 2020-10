Schnell «wie ein Pfeil»: Selbst gebautes E-Bike gestoppt

Münster (dpa/lnw) - Der Fahrer soll «wie ein Pfeil» an den Beamten «vorbeigeschossen» sein, ohne in die Pedale zu treten: Die Polizei hat in Münster ein selbst gebautes E-Bike gestoppt. Die Polizisten hätten den 23 Jahre alten Fahrer verfolgt und schnell ausfindig gemacht, hieß es am Freitag. Der Bastler habe nicht einschätzen können, wie schnell er mit seiner Eigenkreation unterwegs war. Die Polizisten stellten das Rad am Mittwoch sicher. Der 23-Jährige bekam eine Anzeige.

Von dpa