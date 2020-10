Zuvor waren aufgrund der Bergung des Aufliegers beide Richtungen am frühen Morgen nur einspurig befahrbar gewesen. Laut WDR-Stauradar bildete sich dort bereits bis kurz vor 9 Uhr ein etwa zehn Kilometer langer Stau. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW. mussten Autofahrer am frühen Morgen zeitweise etwa 20 Minuten mehr Zeit einplanen.

Ein Lastwagen war am späten Donnerstagabend in Fahrtrichtung Dortmund in die Mittelschutzplanke gekracht. Zunächst sei die Zugmaschine geborgen worden, am Morgen dann der Auflieger, so der Polizeisprecher. Der Fahrer wurde demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.