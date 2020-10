Essen plant bei Inzidenz über 50 verschärfte Anzeigepflicht

Ausnahmen würden nicht genehmigt. Bei den Kontrollen solle die Polizei den Ordnungsamtsmitarbeitern Amtshilfe leisten. Abstimmungen dazu habe es bereits gegeben, teilte die Stadt am Donnerstag auf Anfrage mit.

Der sogenannte Inzidenzwert - die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner - war am Donnerstag in Essen auf 46,6 gestiegen, wie die Stadt mitgeteilt hatte. Ab einem Wert von 50 sind zwingend zusätzliche Maßnahmen vorgeschrieben.

Die Stadt werde Gastronomen sowohl kontrollieren als auch proaktiv ansprechen, teilte eine Sprecherin mit. Außerdem werden die Essener Sportvereine bei Hygienemaßnahmen unterstützt.