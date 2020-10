Pulheim/Altenkirchen (dpa/lrs) - Dreimal Schnitzel ohne zu bezahlen: Nach einer kuriosen Diebstahlserie an einer Fleischtheke in Pulheim bei Köln hat die Polizei zwei Bauarbeiter aus dem Westerwald gefasst. Nach der letzten Tat wurden die beiden erwischt und vorübergehend festgenommen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.

Von dpa