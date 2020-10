Dank Uth: FC Schalke 04 gewinnt Test gegen SC Paderborn

Gelsenkirchen (dpa) - Nach dem historisch schlechten Saisonstart in der Fußball-Bundesliga hat sich der FC Schalke 04 dank des dreifachen Torschützen Mark Uth zumindest in einem Testspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn Selbstvertrauen geholt. Die Gelsenkirchener besiegten den Bundesliga-Absteiger mit 5:1 (3:1). Es war auch das erste Erfolgserlebnis als Schalker für den neuen Trainer Manuel Baum, der in der Bundesliga mit einem 0:4 bei RB Leipzig startete. Insgesamt haben die Gelsenkirchener nach drei Spielen null Punkte und 1:15 Tore auf dem Konto.

Von dpa