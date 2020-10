Antisemitismusbeauftragte fordert mehr Courage gegen Rechts

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Jahr nach dem rechtsextremistischen Anschlag von Halle hat die nordrhein-westfälische Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mehr Courage gefordert, antisemitischen Radikalisierungen frühzeitig entgegenzutreten. Angriffe wie auf die Synagoge in Halle oder die jüngste Attacke in Hamburg zeigten: «75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz ist Antisemitismus eine tägliche Bedrohung für das jüdische Leben in Deutschland», erklärte Leutheusser-Schnarrenberger am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa