Wolfsburg/Düsseldorf (dpa) - So ein Quark an der Wand - der Künstler Benjamin Houlihan malt mit seiner Zunge ein Kunstwerk in Wolfsburg. Dafür nimmt der Düsseldorfer in diesen Tagen eine Mischung aus Quark und Lebensmittelfarbe und leckt an einer etwa 30 Quadratmeter großen Leinwand. Die roten Leckspuren durch intensive Zungenschläge sollen den Titel «Untitled (Licked Wall)» bekommen.

