Bündnis «Alle Dörfer Bleiben» kritisiert Braunkohleplan

Erkelenz (dpa/lnw) - Das Bündnis «Alle Dörfer Bleiben» hat die neue Leitentscheidung der NRW-Landesregierung zum Braunkohleabbau als «Quatsch von vorgestern» scharf kritisiert und weiteren Widerstand gegen die Abbaupläne angekündigt. «Der Entwurf für die Leitentscheidung ist eine Katastrophe, er liest sich wie ein Plan von RWE's Managern. Wir Menschen aus den Dörfern wurden mal wieder völlig ignoriert», erklärte Britta Kox aus Berverath in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung des Bündnisses. Armin Laschet (CDU) mache sich erneut «zum Handlanger des Kohlekonzerns» und werde seiner Verantwortung als Ministerpräsident in keiner Weise gerecht.

Von dpa