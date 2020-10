Corona-Passagierflaute setzt NRWs Flughäfen weiter zu

Düsseldorf (dpa) - Wegen der Corona-Krise verzeichnen Nordrhein-Westfalens Flughäfen weiterhin viel weniger Passagiere als früher. Im August flogen rund 600 000 Passagiere von den sechs größten NRW-Airports ab, wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf am Donnerstag mitteilte. Das waren rund 72 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, als es noch 2,1 Millionen waren. Es ging um die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück, Niederrhein (Weeze) und Paderborn/Lippstadt. Die wichtigsten Reiseziele blieben Spanien und die Türkei. Die Zahl der Passagiere in Fliegern, die in NRW starteten und Länder außerhalb Europas ansteuerten, brach der Statistik zufolge sogar um rund 96 Prozent ein.

Von dpa