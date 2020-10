Graues Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen

Essen(dpa/lnw) - Dichte Wolken, Regen und Wind: In Nordrhein-Westfalen wird das Wetter weiter wechselhaft und ungemütlich. Es bleibe herbstlich grau, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Donnerstag sei es zunächst stark bewölkt und regnerisch. Ab dem Nachmittag kämen vor allem in der Nordwesthälfte schauerartig verstärkte Regenfälle auf. Im Süden gebe es allerdings auch längere trockene Phasen. Außerdem sei es windig, so die DWD-Expertin. Im Bergland könne es sogar stürmisch werden. Die Temperaturen erreichen demnach 14 bis 18 Grad.

Von dpa