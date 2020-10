Duisburg (dpa/lnw) - Am Ende waren es nur Metallreste: Wegen drei vermeintlicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, sind in Duisburg ein Krankenhaus und ein Altenheim evakuiert worden. Der Verdacht auf die Weltkriegsbomben unter einem Sportplatz habe sich nicht bestätigt, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Von dpa