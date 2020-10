Wieder kein Sieg: Deutsche Fußballer 3:3 gegen die Türkei

In der Nations League spielt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Samstag (20.45 Uhr/ARD) in Kiew gegen die Ukraine. Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) ist dann erneut in Köln die Schweiz der nächste Kontrahent. In der Gruppe 4 der Liga A ist die deutsche Mannschaft nach zwei Unentschieden gegen Spanien und die Schweiz Tabellendritter hinter den Iberern und den Eidgenossen.