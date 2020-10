Gesundheitsämter bekommen bei positiven Corona-Tests keine Laborwerte mitgeteilt

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Während der Corona-Pandemie sollte man mit Erkältungs- oder Grippesymptomen nicht ohne Absprache zum Arzt gehen, betont Deitmer. Am besten ruft man seinen Hausarzt oder den hausärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116 117 an. Und zwar in den folgenden Fällen, wie Ursula Sellerberg empfiehlt:

Wenn man hohes Fieber bekommt (mehr als 39 Grad) oder sich das Fieber mit Medikamenten nicht senken lässt. Wenn die Stirn- oder Nasennebenhöhlen beteiligt sind (Schmerzen im Stirn- und Augenbereich, vor allem beim Bücken und Heben). Wenn der Schleim eitrig oder blutig ist. Wenn man schwanger ist oder stillt. Wenn man Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen hat. Wenn man eine andere Erkrankung wie Mittelohr- oder Lungenentzündung vermutet.