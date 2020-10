Hinweise auf Extremismus auch in Ministerien in NRW

Düsseldorf (dpa) - Nicht nur in verschiedenen Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Geschäftsbereichen mehrerer Landesministerien hat es Hinweise auf extremistische Einstellungen gegeben. Eine «Blitzabfrage» habe insgesamt 16 Verdachtsfälle in teils nachgeordneten Behörden der Ministerien für Justiz, Schule, Inneres und Finanzen ergeben, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in einer Fragestunde des Landtags. Die gesamte NRW-Landesverwaltung habe rund 290 000 Beschäftigte.