Draisaitl zum NHL-Draft: «Für das deutsche Eishockey riesig»

Köln (dpa) - Eishockey-Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl hat sich nach dem NHL-Draft begeistert vom Abschneiden der deutschen Talente gezeigt. Insbesondere für Tim Stützle, der ebenso wie er selbst vor sechs Jahren in der Nacht zum Mittwoch bereits an dritter Position gezogen worden war, freute sich der Topscorer der Edmonton Oilers und wertvollste Spieler der Nordamerika-Liga. «Für das deutsche Eishockey ist das natürlich riesig», sagte Draisaitl am Mittwoch in seiner Heimatstadt Köln. «Das hilft ungemein, das deutsche Eishockey weiter nach vorne zu bringen.»

Von dpa