Mutmaßlicher Mord an Mädchen in Kita: Erzieherin angeklagt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach dem mutmaßlichen Mord an einem dreijährigen Mädchen in einer Kita in Viersen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine 25 Jahre alte Erzieherin erhoben. Der Frau werde Mord und neunfache Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach an Mittwoch. Die Beschuldigte habe nichts zu den Vorwürfen gesagt. Die «Rheinische Post» berichtete. Das Mädchen Greta war am 21. April von einem Notarzt wegen Atemstillstands aus dem Kindergarten ins Krankenhaus gebracht worden. Am 4. Mai starb es dort.