Duisburg (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Sturz einer 29-Jährigen aus einem Wohnungsfenster im dritten Stock in Duisburg ist der Lebensgefährte der Frau vorläufig festgenommen worden. Der 31-Jährige sollte «zur weiteren Klärung der Umstände» vernommen werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Er gelte vorerst als Verdächtiger. Die genauen Hintergründe des Vorfalls am Dienstagabend waren aber zunächst unklar. Es sei auch möglich, dass der Mann schnell wieder entlassen werde, sagte der Sprecher.

In der Wohnung der Frau, die trotz Wiederbelebungsversuchen starb, seien ihre vier minderjährigen Kinder gewesen. Sie seien mit Billigung des Jugendamtes übergangsweise bei Freunden der Familie untergekommen.

Nach Polizeiangaben wird ermittelt, ob es sich um eine Straftat, einen Unglücksfall oder womöglich einen Suizid handele. Dazu werde die Frau obduziert sowie die Wohnung untersucht. Zuvor hatten die «WAZ» und die «Bild»-Zeitung berichtet, dass ein Mann von der Polizei vom Unglücksort weggebracht worden sei.

Der Gehweg vor dem Haus war am Mittwochmorgen mit Flatterband abgesperrt. Vor der Tür wurden Trauerkerzen und eine rote Rose als Zeichen der Anteilnahme abgelegt.