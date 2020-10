Finanzminister: NRW in Krise finanziell handlungsfähig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen ist trotz Corona-Krise nach Worten von Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) finanziell handlungsfähig geblieben. Die Haushaltsarchitektur habe ihren «ultimativen Krisentest als stabiles Grundgerüst bestanden», sagte Lienenkämper am Mittwoch beim Einbringen des Haushaltsentwurfs 2021 in den Landtag. Er sei froh darüber, dass der Landtag im Frühjahr binnen weniger Tage einen Corona-Rettungsschirm in Höhe von 25 Milliarden Euro aufgespannt habe. Insgesamt 6,8 Milliarden Euro seien bereits als schnelle Hilfe mobilisiert worden.